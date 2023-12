Ter Stegen droht OP! Profitiert Neuer beim DFB-Team?

Längere Zwangspause für Marc-André ter Stegen? Wie die Zeitung Sport in Spanien berichtet, droht dem 31-Jährigen eine Operation.

Barca versuchte zunächst, die Probleme mithilfe von Physiotherapie und Ruhe in den Griff zu bekommen. Allerdings kann der Stammtorhüter der Katalanen noch immer nicht am Mannschaftstraining teilnehmen und droht auch am kommenden Spieltag gegen den FC Girona auszufallen.