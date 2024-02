FC Barcelona: "Ich vermisse Manchester irgendwie" - Gündogans Frau spricht über Wechsel

Sieben Jahre lang spielte Ilkay Gündogan in der Premier League bei Manchester City (2016-2023), ehe er sich im Sommer des vergangenen Jahres nach Ablauf seines Vertrags für einen Wechsel zum FC Barcelona entschied. Zwar hat der DFB-Kapitän auch dort sportlich sein Glück gefunden, dennoch war der Umbruch für seine Familie eine enorme Umstellung.

„Ich habe letztes Jahr mein Leben damit verbracht, an meinem Englisch zu arbeiten, was wichtig ist, und jetzt lebe ich in Spanien und man muss alles neu aufbauen“, erklärte dessen Frau Sara Gündogan, gebürtig Sara Arfaoui, im Gespräch mit der Daily Mail.

Dabei war die 29-Jährige nicht immer glücklich in Manchester. Noch im Oktober 2022 schrieb sie in einer Instagram-Story: „Entschuldigung, ich bin traurig, um ehrlich zu sein. Ich habe mich so sehr bemüht, ein gutes Restaurant zu finden, aber es gibt überall schreckliches Essen.“

Nachdem sich die seit 2021 in einer Beziehung mit Gündogan stehende jedoch erst einmal in Manchester eingelebt und Freunde gefunden habe, sei sie „wirklich glücklich gewesen“ und es sei schwierig gewesen, Manchester hinter sich zu lassen. „Ich fing an, alles zu genießen, und jetzt vermisse ich Manchester irgendwie.“

Barcelona? „Für ihn war es ein Kindheitstraum“

Ursprünglich habe die Frau des 73-maligen Nationalspielers gar nicht an die Gerüchte um einen Wechsel zum FC Barcelona geglaubt. „Jeden Sommer und im Januar, auf jedem Transfermarkt, kamen die Leute immer mit Gerüchten zu mir“, erklärte Gündogan, die früher als Model und TV-Moderatorin tätig war.

„Im Laufe der Jahre habe ich Freunde gesehen, die umgezogen sind, also ist das etwas, das es im Fußball immer gibt“, meinte die Mutter eines gemeinsamen Sohnes und fügt an: „Es ist also immer da, es passiert immer, aber ich hätte mir nicht vorstellen können, dass wir es sein würden, und wenn du es bist, ist es ein großer Schock.“

Auch wenn der Wechsel letztlich überraschend für die 29-Jährige kam, könne sie den Wechsel zum FC Barcelona vollkommen nachvollziehen. „Ich bin wirklich stolz darauf, dass er das Risiko eingegangen ist, und für ihn war es ein Kindheitstraum, für Barcelona zu spielen“, erklärte die Spielerfrau.