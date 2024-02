Griezmann klagt über Barca-Wechsel - "Nicht so glücklich wie in Madrid"

52 Torbeteiligungen in 102 Spielen - die Bilanz von Ex-Weltmeister Antoine Griezmann beim FC Barcelona klingt recht positiv. Wie der 32-Jährige nun betonte, sei er bei den Katalanen allerdings nie wirklich glücklich geworden.

Der Franzose erklärte: „Ich wollte es versuchen, aber nach ein paar Monaten merkte ich, dass ich nicht so glücklich war wie in Madrid und bei Atléti. Ich war wütend auf mich selbst und musste hart arbeiten und still sein.“