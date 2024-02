Ilkay Gündogan wird beim FC Barcelona nach Topleistung gefeiert

Beim FC Barcelona läuft es alles andere als rund in dieser Saison - doch gerade in diesen unruhigen Zeiten wird Ilkay Gündogan immer mehr zu einem wichtigen Faktor bei den Katalanen.

Am Wochenende ebnete der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft seinem Team den Weg zu einem 3:1-Sieg bei Deportivo Alaves. Erst bereitete Gündogan mit einem starken Steilpass das Führungstor von Robert Lewandowski vor und half dem Ex-Bayern-Stürmer somit, die sechs Liga-Spiele andauernde Torflaute zu überwinden. Dann trug sich Gündogan kurz nach der Pause mit einer sehenswerten Direktabnahme auch noch selbst in die Torschützenliste ein.

„Der Deutsche beginnt dort zu glänzen, wo er am entscheidendsten ist“, schrieb die Zeitung Sport unter der mehrdeutigen Überschrift „Gündogan schon nah dran an der 10″. Denn einerseits ist die Zehn im spanischen Notensystem die Bestnote, andererseits steht sie bekanntlich für die Rolle des Spielgestalters. Und die Nummer 10 hatte bei Barca in Lionel Messi auch jahrelang einen bekannten Träger.

„Gourmet“-Fußballer Gündogan

Zwar wird Gündogan in der Presse nicht explizit auf eine Stufe mit Klubikone Messi gestellt, doch der 33-Jährige schlüpft auf dem Platz immer mehr in die Rolle des Spielgestalters und wird somit verstärkt ein prägender Faktor im Spiel der Katalanen. Nach seinem Wechsel von Manchester City zum FC Barcelona im Sommer wird der Mittelfeldstar nach Anlaufproblemen den Erwartungen allmählich immer mehr gerecht.

Auch wegen der Turbulenzen abseits des Platzes war es für Spieler wie Gündogan zunächst schwieriger, „ihren ‚Gourmet‘-Fußball und ihre Leichtigkeit zu zeigen“, schrieb die Sport. Gündogan habe aber in Ruhe weitergearbeitet und sich nun den Lohn verdient.

Mit nun schon neun Assists hat Gündogan zudem einen Karrierebestwert innerhalb einer Saison aufgestellt. Und auch zum Jahreswechsel erlebte er unter dem scheidenden Chefcoach Xavi nochmals einen Schub. In seinen 24 Pflichtspieleinsätzen 2023 kam er auf zwei Tore und sechs Assists. Macht im Schnitt 0,33 Torbeteiligungen pro Partie. In diesem Jahr hat er seine Quote auf 0,6 Torbeteiligungen pro Partie fast verdoppelt - für seine drei Tore und drei Vorlagen benötigte Gündogan gerade einmal zehn Spiele.

Gündogan macht „Schritt nach vorne“

Auch die Mundo Deportivo sieht beim früheren Dortmunder einen „Schritt nach vorne“. Und das im wortwörtlichen Sinne: Denn in deutlich offensiverer Rolle kommen seine Qualitäten besser zum Tragen, als noch zu Beginn der Saison im defensiven Mittelfeld, wo er phasenweise den verletzten Frenkie de Jong vertreten musste.

