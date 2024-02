La Liga: Im Derby! Last-Minute-Schock für Real

Real Madrid hat die große Chance verpasst, sich in der Tabelle von der Konkurrenz etwas abzusetzen. Die Königlichen kamen im heimischen Bernabéu nicht über ein 1:1-Remis gegen den Stadtrivalen Atlético Madrid hinaus.

Marcos Llorente schockte Real tief in der Nachspielzeit und ließ Andriy Lunin mit einem wuchtigen Kopfball keine Chance (90.+3). Zuvor hatte Brahim Díaz die Königlichen in der ersten Halbzeit in Führung gebracht (20.).