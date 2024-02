"Schwerer Schaden für den spanischen Fußball": Real-Gegner prangert Hetzkampagne an

Der FC Sevilla legt offiziell Beschwerde gegen Real Madrid TV ein! Das gab der LaLiga-Klub am Tag vor dem direkten Duell in der Meisterschaft am Sonntag via Pressemitteilung bekannt.

Sie prangern konkret eine „Verfolgungs- und Schikanierungskampagne gegen den Schiedsrichter Díaz de Mera“, der für die Partie am Sonntag eingesetzt werden soll, an. Hierfür wendete sich der FC Sevilla per Brief an den Wettbewerbsausschuss des RFEF, des spanischen Fußballverbandes.