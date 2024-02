Transfer: Barca schnappt sich neuen Kaka

Der FC Barcelona hat sich mit Ibrahim Diarra eines größten Talente des Weltfußballs gesichert. Der Offensivspieler aus Mali brillierte zuletzt im Rahmen der U-17-WM in Indonesien, wo er fünf Tore und vier Vorlagen für sein Heimatland erzielen konnte und einen erheblichen Anteil an Platz drei hatte.

Barcelona muss sich für offiziellen Transfer gedulden

Noch muss sich Barca jedoch ein wenig gedulden, bis man das Top-Talent auch offiziell unter Vertrag nehmen darf. Dies ist bei Spielern aus dem EU-Ausland laut FIFA-Regularien erst möglich, wenn diese ihr 18. Lebensjahr abgeschlossen haben. Bei Diarra ist das erst am 12. Dezember 2024 der Fall.

Trotzdem wird der Youngster fortan in Barcelona Fußball spielen „Ibrahim Diarra, genannt Kaká, geht im Rahmen unserer Partnerschaft mit dem FC Barcelona für eine Ausbildung nach Barcelona“, berichtete Academie Africa Foot in den Sozialen Medien und sendete die besten Wünschen an das Talent mit dem berühmten Spitznamen.