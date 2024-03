Doppel-Schock für Barcelona: Diagnosen bekannt

Der erneut dürftige sportliche Auftritt und das daraus resultierende 0:0 war für den FC Barcelona am Sonntagabend nur ein Randthema. Viel größer waren die Sorgen um die verletzten Stars . Frenkie de Jong musste Mitte der ersten Halbzeit abtransportiert werden, ehe Pedri sich kurz vor der Pause ohne Fremdeinwirkung verletzte und nach seiner Auswechslung Tränen vergoss.

Diagnosen bei Barca-Stars da. Ausfallzeit rund ein Monat?

Damit muss Barca beim CL-Achtelfinal-Rückspiel gegen den SSC Neapel am 13. März (Live im Ticker) sehr wahrscheinlich ohne zwei ganz wichtige Akteure auskommen. Ein wenig in die Karten spielt den Katalanen immerhin, dass in der zweiten März-Hälfte die Länderspiel-Unterbrechung ansteht.