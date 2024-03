Erfolge mit Osasuna: Ex-Paulianer Ante Budimir mischt Spanien auf

Gut ein Jahr ist es her, da war Ante Budimir – seines Zeichens kroatischer Stürmer in Diensten des La-Liga-Klubs CA Osasuna - schon einmal in den Schlagzeilen. Das Interesse der Medien geweckt hatten dabei aber nicht etwa sportliche Höchstleistungen, sondern eine menschliche Geste.

Der Angreifer hatte seinerzeit eine 78 Jahre alte Frau ins Krankenhaus gefahren, nachdem das von ihr bestellte Taxi nicht erschienen war. Die Dame, wohlgemerkt Anhängerin des Fußballklubs, hatte Budimir in dessen Auto auf der Straße erkannt und ihn um Hilfe gebeten.

Nun, ein gutes Jahr später, finden sich wieder Schlagzeilen rund um den Nationalspieler in den spanischen Gazetten, dieses Mal sind sie aber sportlicher Natur. Denn im zarten Fußballeralter von 32 Jahren erlebt der Angreifer ein wahres Märchen – und das in Verein und Nationalmannschaft.

Budimir erfolglos bei St. Pauli

Über Jahre hinweg galt Budimir als einer der Wandervögel des Fußballs. NK Sesvete, HNK Gorica, Inter Zapresic, Lokomotiva Zagreb – immer wieder schlug der Stürmer woanders auf. Von 2014 bis 2015 sogar in Deutschland, genauer gesagt beim FC St. Pauli.

Doch auch bei den Kiezkickern blieb er nicht lange. Nach 19 Einsätzen ohne ein einziges Tor musste er erst für die zweite Mannschaft ran, in der Folge wurde er sogar an den italienischen Zweitligisten FC Crotone verliehen, die ihn später fest verpflichteten. Mit Sampdoria Genua und RCD Mallorca folgten zudem weitere Stationen.

Im Jahr 2020 sollte sich dann aber alles ändern – hin zum Guten und in Richtung Beständigkeit.

Entscheidender Torschütze in der EM-Quali

In eben jenem Jahr wurde Budimir von Mallorca nach Osasuna verliehen. Eine Leihe, die später in einer Verpflichtung und in einem bis heute andauernden Engagement endete.

Auch in Sachen Nationalmannschaft erlebte der Angreifer 2020 den Durchbruch, wurde er doch mit 29 Jahren erstmals für die A-Nationalmannschaft Kroatiens nominiert. Seitdem geht es steil bergauf. Bei der EM 2021 war er fester Bestandteil des Teams, auch bei der WM 2022 in Katar stand er im kroatischen Kader und holte mit dem Team die Bronzemedaille.

Sein ganz persönliches Nationalmannschafts-Highlight erlebte er im vergangenen November, als sich Kroatien am letzten Spieltag durch ein 1:0 gegen Armenien doch noch für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland qualifizierte. Torschütze zum Glück: Ante Budimir.

Drittbester Torschütze in La Liga

Und auch bei Osasuna läuft es. Mit 14 Toren ist Budimir nicht nur für mehr als 40 Prozent aller Treffer seines Klubs verantwortlich, sondern aktuell auch drittbester Torschütze in La Liga. Besser sind nur Real-Star Jude Bellingham und Getafe-Stürmer Borja Mayoral.

Das bedeutet wiederum auch: Spieler wie Barca-Star Robert Lewandowski (12 Tore) und Atlético-Angreifer Antoine Griezmann (11 Tore) sind nicht so erfolgreich wie der kroatische Routinier.

Dessen Treffer sind dabei für den Klub äußerst wichtig – und auch noch schön anzuschauen. Bestes Beispiel dafür: Sein Tor zum 1:0-Endstand im Spiel gegen Deportivo Alaves am vergangenen Montag. In der 76. Spielminute zirkelte der Stürmer die Kugel von der Strafraumkante gekonnt in die linke Ecke – Explosion der Fan-Emotionen im Estadio El Sadar inklusive.

Erfolgreich bei Osasuna

Mitte Februar hatte Budimir zudem das einzige Tor beim wichtigen 1:0-Auswärtssieg gegen Real Sociedad San Sebastian erzielt.

Osasuna steht aktuell in La Liga auf Tabellenplatz 10. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz ist mit 17 Punkten mehr als nur komfortabel, der Rückstand auf den ersten europäischen Rang mit sechs Punkten dagegen nicht aussichtslos.

Angreifer Budimir, der mit acht Millionen Euro bis heute teuerste Einkauf der Klub-Geschichte, reitet bei Osasuna aktuell auf einer Erfolgswelle. Eine Tatsache, die sich auch durch einen Zusammenbruch im Spiel gegen UD Las Palmas Ende Februar nicht geändert hat.

Glück im Unglück bei Zusammenprall

Beim 1:1 zwischen beiden Klubs bekam der 32-Jährige bei einem Luftkampf in der 90. Minute einen Schlag ab und prallte mit seinem Gesicht voraus auf den Rasen. Der Stürmer wurde in der Folge ausgewechselt, verlor das Bewusstsein und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie Trainer Jagoba Arrasate auf der Pressekonferenz erklärte.

Doch der Sportler hatte Glück im Unglück: Zwar zog er sich eine Fraktur der rechten Kieferhöhle zu, eine Operation war allerdings nicht nötig. Und so kam es, dass er nur wenige Tage später, beim bereits erwähnten 1:0-Sieg gegen Alaves am Montagabend, wieder zum entscheidenden Mann wurde.