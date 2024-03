Ex-Barcelona-Coach: "Es war schrecklich"

Unter Koeman schloss Barcelona die Saison 2020/21 auf dem dritten Platz ab. In der Champions League schied man im Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain aus. Die Copa del Rey konnte hingegen gewonnen werden.

Larsson rechnet mit dem Trainerbusiness ab

Der 52-jährige Schwede plant aber auch keine Rückkehr auf die Trainerbank. „Die Anforderungen sind so hoch. Ich habe das Spiel satt, weil es jetzt mehr denn je ums Geld geht. Das habe ich gefühlt, als ich in Barcelona Trainer war. Ich wollte noch einmal überprüfen, was ich ohnehin schon wusste“, sagte der frühere schwedische Stürmer-Star.