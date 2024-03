Lewandowski verkündet Zukunftsentscheidung!

Barcelona -Star Robert Lewandowski hat in einem Interview mit dem polnischen Portal Meczyki.pl sämtlichen Gerüchten über einen möglichen Abschied aus Katalonien ein Ende gesetzt.

„Mir ist alles klar. Ich weiß, wo ich nächste Saison spielen werde. Ich bleibe in Barcelona“, sagte der Ex-Bayern-Stürmer im Interview mit seinen Landsleuten - und ließ sich einen kleinen Seitenhieb in Richtung der spanischen Presse nicht entgehen: „Ich kenne die Mechanismen der spanischen Presse und sie sind, was sie sind.“ Zuletzt hatte die Marca über einen möglichen Wechsel Lewandowskis nach Saudi-Arabien spekuliert.