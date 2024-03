Mbappé zu Real Madrid? Lewandowski reagiert

Der Wechsel von Kylian Mbappé zu Real Madrid scheint nach zahlreichen Versuchen im Sommer endlich über die Bühne zu gehen. Sollte es klappen, könnte es in der kommenden Saison zum Duell der Super-Stürmer kommen: Robert Lewandowski gegen Kylian Mbappé.

Dieses besondere Aufeinandertreffen würde auch den Barca-Star reizen. Auch wenn er noch nichts Konkretes sagen könne, da der Wechsel noch nicht perfekt sei, merkte Lewandowski im Gespräch mit dem polnischen Fußball-Portal Meczyki an, dass er sich freuen würde: „Ich kenne Kylian und habe in der Vergangenheit oft mit ihm gesprochen. Gegen ihn in La Liga zu spielen wäre sehr cool.“