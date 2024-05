FC Barcelona: Flick wird Nachfolger von Xavi

Der ehemalige Bundestrainer Hansi Flick wird neuer Trainer des FC Barcelona. Der 59-Jährige übernimmt ab der neuen Saison das Amt von Vereinslegende Xavi, der am Freitag entlassen worden war. Flick unterschrieb bei den Katalanen einen Zweijahresvertrag bis Sommer 2026.

"Culers, das ist unser Moment! Auf geht's, Barca", sagte Flick in einem Video auf Spanisch, mit dem der Klub am Mittwoch die Verpflichtung über die sozialen Netzwerke bekanntgab. Zudem postete Barca ein Foto mit den Worten: "Lieber Hansi Flick, willkommen an Bord."