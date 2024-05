Flick übernimmt Barcelona: Spanien erwartet Großtaten

Seit Mittwochmittag ist es fix: FC Barcelona hat in Hansi Flick seinen neuen Übungsleiter gefunden!

{ "placeholderType": "MREC" }

Der frühere Bundestrainer und Erfolgscoach des FC Bayern wird ab kommender Saison bei den Katalanen Nachfolger für Klub-Ikone Xavi.

Flick ist der erste deutsche Barca-Trainer seit Udo Lattek und soll die Wunschlösung von Barca-Präsident Joan Laporta gewesen sein.

Spaniens Medien feiern die Verpflichtung des Triple-Coachs von 2020 als großen Coup - dass es als Bundestrainer danach nicht ganz so gut lief, ist kein großes Thema. SPORT1 fasst die internationalen Pressestimmen zusammen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Spanien

AS: „Vom Albtraum zur Barca-Hoffnung! Barcelonas neuer Trainer wird sowohl für das taktische als auch für das menschliche Management seiner Mannschaften bewundert. Er war der Bayern-Trainer in der tragischen Nacht in Lissabon. (...) Die Barcelona-Fans wissen genau, wozu die von Hansi Flick trainierten Mannschaften fähig sind. Sie wissen das, weil sie es am 14. August 2020 am eigenen Leib erlitten haben - ein Datum, das in Barcelona aufgrund des historischen 2:8, das Bayern München, damals von Flick trainiert, ihnen gegeben hat und das den Bayern den Weg zum Sextett ebnete, immer noch Albträume verursacht. Jetzt übernimmt der Trainer die Verantwortung für sein Opfer, um das zu tun, was er am besten kann: den stillen Riesen wieder an die Spitze zu bringen.“

 02:22 FC Barcelona verkündet die Verpflichtung von Hansi Flick als neuen Trainer

Mundo Deportivo: „Xavis Ersparnisse werden verwendet, um Flick und sein Team zu bezahlen (...) Die Geste von Xavi Hernandez mit seinem Abfindungspaket hat einen großen Einfluss auf die Zukunft des FC Barcelona. Sowohl in Bezug auf das Fairplay als auch in Bezug auf die Einstellung des neuen Trainerstabs. (...) Von dem deutschen Trainer wird erwartet, dass er mehr deutsche Tugenden entwickelt. Barca hat bereits Ballbesitz, Offensivfußball und Akademie, aber sie brauchen mehr Ordnung, mehr Intensität, mehr Tempo und mehr Körperlichkeit. Von Flick wird erwartet, dass er eine starke, kraftvolle und schnelle Mannschaft aufbaut und dass diese Eigenschaften zu denen von Ballgefühl, Dominanz, Ballbesitz und Technik hinzukommen. Flick ist eine vernünftige Wette auf die Zukunft, um das zu holen, was Barca braucht. Es mag nicht die Nostalgiker ansprechen, denen es schwer fällt, die Moderne anzunehmen. (...) Flick muss abschätzen, inwieweit ihm der Kader, der ihm zur Verfügung steht, das bieten kann, was er will. Daran wird er nicht viel ändern können, daher bleibt abzuwarten, wie er seine Ambitionen an seine Möglichkeiten anpasst.“

El Mundo: „Vom Henker zum Retter: Im Jahr 2020 war Hansi Flick der Stratege, der die Bayern dazu brachte, Barca ein noch immer schmerzhaftes 2:8 zuzufügen. Jetzt, fast vier Jahre später, sitzt er als Ersatz für Xavi Hernández auf der Bank von Barça und wird als neuer Retter bezeichnet.“

Marca: „Das ist ,Flicki-Flaka‘! Flick, der Architekt des 8:2-Sieg von Lissabon! Der deutsche Trainer gewann 2020 mit Bayern das Sextett und wird sein ‚Flicki-Flaka‘ in die Barça-Mannschaft einbringen - eine Mischung aus deutschem Druck und Ballbesitz in La Masia. Im Jahr 2020, im Champions-League-Finale von Lissabon, mitten in der Pandemie, zerschmetterten seine Bayern die Barca-Mannschaft. Seine Teams spiegeln die Intensität seines Charakters wider.(...) Jetzt, nach Monaten des Spanischlernens für das, was kommen sollte, kommt Flick nach Barcelona, um der Blaugrana nach der Xavi-Ära eine Wendung zu geben. Lewandowski, Ter Stegen und Gündogan, mit denen er beim FC Bayern und in Deutschland zusammentraf, werden ihm helfen, sich anzupassen. Hansi hat alle Hände voll zu tun. (...) Für Joan Laporta geht einer seiner Wünsche in Erfüllung. Seit seiner Rückkehr zum katalanischen Klub im März 2021 war er immer dafür, den deutschen Weg zu gehen: Nagelsmann, Tuchel, Klopp, Flick ... und jetzt er hat es geschafft.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Sport: „Flick spioniert seit zwei Monaten Barças Jugendfußball aus. Hansi Flick kennt den Verein, bei dem er ankommt, sehr gut und hat in den letzten Monaten hart gearbeitet, falls sich die Möglichkeit ergibt, im Camp Nou zu landen. (...) Er ist sich darüber im Klaren, dass das Engagement für die jungen Wilden fortgesetzt werden muss, wenn auch mit Kopf und Zeit, damit sie erfolgreich sind. Flick hat bereits in der Jugend der deutschen Nationalmannschaft gearbeitet und ist sehr klar, was das Training der Spieler angeht.“

England

Daily Mail: „Er gewann bei Bayern erstaunliche 70 seiner 86 Spiele und holte mit dem Verein sieben Trophäen. Dazu gehörten zwei Bundesliga-Titel und die Champions League. Der aktuelle Barcelona- und ehemalige Bayern-Stürmer Robert Lewandowski erzielte während Flicks Amtszeit in Bayern 103 Tore in nur 87 Spielen. (...) Trotz der großen Chance, die die Übernahme des Camp Nous mit sich bringt, wird es keine leichte Aufgabe für Flick sein. Barcelonas weithin bekannte finanzielle Probleme werden seine Bemühungen, den Klub wieder an die glorreichen Zeiten unter Pep Guardiola heranzuführen, wahrscheinlich erschweren.“

The Guardian: „Xavi wurde nach seinem letzten Spiel am Sonntag gegen Sevilla gefragt, welchen Rat er dem neuen Trainer geben würde, und sagte: ‚Gewinnen: Gewinnen.‘ Er warnte davor, dass Flick in Barcelona ,leiden‘ würde.“

The Sun: „Nur 20 Minuten nach dem Bekanntwerden des Abgangs von Xavi stellte der Verein bereits Flick als neuen Trainer vor. 2019 übernahm er den Job bei den Bayern und verhalf ihnen 2020 zum Triple-Sieg, indem er das Beste aus dem jetzigen Barca-Stürmer Robert Lewandowski herausholte.“

Frankreich

L‘Équipe: „Der ehemalige Münchner muss einen Klub wiederbeleben, der seit mehreren Saisons in sportlichen und finanziellen Schwierigkeiten steckt. Der Blaugrana-Klub wurde nur einmal in fünf Jahren zum spanischen Meister gekrönt und hat seit 2019 nicht mehr die letzten vier der Champions League erreicht.“