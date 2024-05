"Klub meines Lebens“ - Xavi reagiert auf Barca-Aus

Noch-Trainer Xavi hat emotional auf sein bevorstehendes Aus an der Seitenlinie des spanischen Spitzenklubs FC Barcelona reagiert. Auf Instagram verabschiedete sich der 44-Jährige von den Fans. „Es ist nie leicht, den Klub seines Lebens zu verlassen“, schrieb Xavi. Er sei sehr stolz, zwei Jahre Trainer der Blaugrana gewesen zu sein. Seine Abschiedsvorstellung wird am Sonntag beim FC Sevilla stattfinden.

Am Freitagnachmittag gab der FC Barcelona bekannt, dass der Verein sich am Ende der Saison nach zweieinhalb Jahren von Trainer Xavi trennen wird.

„Ich möchte nur das Beste für den Klub meines Lebens“

Xavi bedankte sich bei den Barça-Fans und will wieder einer von ihnen werden, so der Trainer: „Ab diesem Sonntag werde ich einer der Fans auf der Tribüne sein, sei es jetzt im Olympiastadion oder in einigen Monaten im neuen Camp Nou. Bevor ich zum Spieler oder Trainer wurde, war ich ein Fan von Barcelona und ich möchte nur das Beste für den Klub meines Lebens, dem ich immer zur Verfügung stehen werde.“

Der Trainer dankte auch seiner Mannschaft und zeigte sich besonders stolz auf die Eigengewächse wie Lamine Yamal und Pau Cubarsí, die unter seiner Leitung den Durchbruch schafften. „Ich habe mit einer fantastischen Gruppe von Spielern und einem spektakulären Team gearbeitet. In dieser Saison sind die Dinge nicht so gelaufen, wie wir es uns gewünscht haben, aber wir haben hart gearbeitet und dazu beigetragen, eine neue Generation von jungen Fußballern aus La Masia heranzuziehen, die alle Barcelona-Fans begeistern.“

Flick soll Xavi als Barça-Trainer ablösen

Nach einem Hin und Her muss Xavi nun seinen Posten räumen. Der Spanier zeigte sich dennoch versöhnlich: „Vielen Dank an alle. Die Fans, die Spieler, das Personal, die Angestellten des Vereins, dem Präsidenten, dem Vorstand, den Sportdirektoren, den Medien und allen, mit denen ich in den letzten zweieinhalb Spielzeiten eine gemeinsame Reise unternommen habe. Ich wünsche dem Verein, den ich in meinem Herzen trage, nur das Beste. Lang lebe Barça.“