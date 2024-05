Korruptionsermittlungen gegen Pique wegen Supercup-Affäre

Im Korruptionsskandal des spanischen Fußballs um den Verkauf des Supercups nach Saudi-Arabien ist nun auch der inzwischen als Vermarkter tätige Ex-Nationalspieler Gerard Pique ins Visier der Ermittler geraten. Ein Gericht in Madrid eröffnete gegen den früheren Welt- und Europameister wegen des Verdachts „möglicher Gesetzesverstöße und krimineller Verwicklungen“ offiziell ein Untersuchungsverfahren.

Der Skandal hält den spanischen Fußball bereits seit rund zwei Jahren in Atem. Zuletzt war wenige Wochen nach einer Razzia in der Zentrale des nationalen Verbandes sowie in zehn weiteren Gebäuden und Organisationen der frühere RFEF-Präsident Luis Rubiales, der bereits zuvor wegen der Kuss-Affäre bei der Frauen-WM seinen Rücktritt erklärt hatte, aufgrund von Vorwürfen der Bestechlichkeit verhaftet worden.