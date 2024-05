Ronaldos Valladolid kehrt in La Liga zurück

Real Valladolid hat nach nur einem Jahr die Rückkehr in LaLiga geschafft. Der spanische Traditionsklub, an dem die brasilianische Fußball-Legende Ronaldo Anteile von 72 Prozent besitzt, sicherte sich am vorletzten Spieltag durch ein dramatisches 3:2 (0:0) gegen Villarreal B den Aufstieg. Bis zu Beginn der Nachspielzeit hatten die Gastgeber noch mit 1:2 zurückgelegen.