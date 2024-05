Unfassbare Tor-Show von Ex-Bundesliga-Stürmer schockt Real Madrid

Spaniens Meister Real Madrid ist rund zwei Wochen vor dem Champions-League-Finale gegen den BVB aus dem Tritt geraten. Durch einen Viererpack des Ex-Leipzigers Alexander Sörloth kamen die Madrilenen am vorletzten Spieltag beim FC Villarreal nur zu einem 4:4 (4:1), nach zuvor neun Liga-Siegen beendete der Norweger Reals Erfolgsserie quasi im Alleingang.

Bei Real erhielt unter anderem Nationalspieler Toni Kroos eine Verschnaufpause, DFB-Kollege Antonio Rüdiger lief in der Startelf auf. Arda Güler (14./45.+2) per Doppelpack, Joselu (30.) und Lucas Vazquez (40.) erzielten die Tore für die Königlichen. Sörloth (39./48./52./56.) sicherte den Gastgebern doch noch einen Punkt. Madrid trifft im Endspiel der Königsklasse am 1. Juni im Londoner Wembleystadion auf Borussia Dortmund.