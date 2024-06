Espanyol Barcelona hat sich auf den letzten Drücker die direkte Rückkehr in Spaniens erste Liga gesichert. Im Rückspiel der Aufstiegs-Play-offs besiegte der Traditionsklub am Sonntag Real Oviedo mit 2:0 (2:0), das Hinspiel hatten die Katalanen 0:1 verloren. Espanyol, Tabellenvierter in der Segunda Division, begleitet CD Leganes und Real Valladolid in La Liga.