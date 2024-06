Irres Fußball-Wunder fernab der EM! Ein legendärer BVB-Gegner ist zurück

Der FC Málaga meldet sich zurück im spanischen Profi-Fußball - in einem Playoff-Finale, das an Dramatik kaum zu überbieten ist.

