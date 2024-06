La Liga, Spielplan veröffentlicht: Hier steigt Flicks Barca-Debüt

Hansi Flick will den FC Barcelona wieder an die spanische und europäische Spitze führen. Nach der titellosen Saison 2023/24 sind alle Augen auf den Ex-Bayern-Trainer gerichtet, der die Nachfolge von Xavi antritt. Mit der Veröffentlichung des LaLiga-Spielplans ist nun auch klar, wann Flick sein erstes Pflichtspiel mit den Katalanen bestreiten wird.

Am ersten Spieltag (17./18. August) muss der FC Barcelona auswärts beim FC Valencia, dem Tabellen-Neunten aus der vergangenen Saison, ran. Die Katalanen werden jedoch im Vorfeld bereits gegen Manchester City (31. Juli), Real Madrid (2. August) und den AC Mailand (5. August) testen.

Termine für El Clásico stehen fest

Das erste Heimspiel für Flick findet am 2. Spieltag (24./25. August) gegen Athletic Bilbao statt. Klar ist auch schon, wann der deutsche Coach seinen ersten Clásico bestreiten wird(26./27. Oktober). In der Rückrunde geht es am 35. Spieltag (10./11. Mai) vor heimischer Kulisse gegen die Madrilenen.