Matthäus: Flick der "ideale Trainer" für Barcelona

Lothar Matthäus sieht in Hansi Flick den perfekten Trainer für den FC Barcelona. „Hansi ist auch von seiner Idee, Fußball spielen zu lassen sowie der Förderung junger Spieler der ideale Trainer für Barcelona, um wieder an alte Zeiten anzuknüpfen“, sagte der 63-Jährige bei einem Interwetten-Termin in Mönchengladbach.