Real verliert seinen Kapitän

Der spanische Nationalspieler verlässt seine Heimat - mutmaßlich Richtung Saudi-Arabien. Der 34 Jahre alte Verteidiger, der aus dem Nachwuchs der Königlichen stammt und mit Real sechsmal in der Königsklasse triumphiert hat, wechselt zu Al-Qadsiah, wo er laut Marca einen Vertrag über zwei Jahre unterzeichnen soll.

"Seit er als Kind in unsere Nachwuchsakademie kam, war Nacho immer ein Vorbild für alle und hat die Zuneigung, Anerkennung und Bewunderung aller Fans von Real Madrid erhalten. Real Madrid ist und bleibt sein Zuhause", sagte Präsident Florentino Perez.

Wie Kroos: Nacho holt mehrfach Henkelpott

Nacho war 2012 in die erste Mannschaft aufgerückt, 364 Spiele bestritt er für Real und holte 26 Titel - unter anderem an der Seite von Toni Kroos, der ebenfalls im Champions-League-Finale von Wembley zum letzten Mal für Madrid auflief.

Beim Sieg über Borussia Dortmund (2:0) hatte Nacho Real als Kapitän aufs Feld geführt, bei der EURO stand er zum Auftakt gegen Kroatien (3:0) in der Startelf.

Auch Joselu verlässt die Königlichen

Der in Stuttgart geborene Joselu spielte in der Bundesliga für 1899 Hoffenheim, Eintracht Frankfurt und Hannover 96. Mit Real gewann der zum spanischen EM-Aufgebot zählende Angreifer in der abgelaufenen Saison ebenso die Champions-League.