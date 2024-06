Spanien-Profi rettet im Urlaub zwei Menschenleben

Heldenhafte Aktion im Urlaub: Zwei Menschen gerieten im Meer in Not, Sergio Arribas zögerte keine Sekunde.

Heldenhafte Aktion im Urlaub: Zwei Menschen gerieten im Meer in Not, Sergio Arribas zögerte keine Sekunde.

Der spanische Fußballprofi Sergio Arribas hat auf den Malediven offenbar zwei Menschen das Leben gerettet. Wie ein Video in mehreren spanischen Medien zeigt, befand sich der Spieler von UD Almeria gerade mit seiner Freundin Ana Martin in einem ans Meer angrenzenden Pool, als zwei Menschen nach Hilfe schrien.

Der in der Jugend von Real Madrid ausgebildete Arribas spielt seit 2023 für Almeria, in der vergangenen Saison stieg er mit dem Klub in die zweite spanische Liga ab. In 34 La-Liga-Spielen hatte der Mittelfeldspieler mit neun Toren und vier Vorlagen geglänzt.