Flick-Methoden sorgen für Verwunderung beim FC Barcelona

Hansi Flick hat beim FC Barcelona die Arbeit aufgenommen . Nachdem eine erste Trainingseinheit am Mittwoch wegen hoher Temperaturen abgesagt werden musste, stand er am Donnerstag zum ersten Mal mit einer Rumpfmannschaft auf dem Platz.

Wie die As schreibt, sorgte der ehemalige Bundestrainer damit durchaus für Verwunderung. Dabei sei die Maßnahme auf den zweiten Blick nachvollziehbar. So verwies die Zeitung auf eine Studie des „British Journal Sports Medicine“, bei der festgestellt worden war, dass eine Großzahl britischer Fußballer an Zahnerkrankungen wie Gingivitis und Parodontitis leiden.