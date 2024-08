Barca: Flick verliert Generalprobe - Gündogan verletzt raus

Wenige Tage vor dem Start der spanischen Fußball-Liga hat der frühere Nationaltrainer Hansi Flick mit dem FC Barcelona die Generalprobe ordentlich verpatzt. Im Testspiel beim französischen Vizemeister AS Monaco verloren die Katalanen in nahezu Bestbesetzung 0:3 (0:0). Zudem musste Nationalmannschaftskapitän Ilkay Gündogan, der erst in der 46. Minute eingewechselt worden war, bereits in der 67. Minute mit einer Platzwunde das Feld verlassen.