Fehlstart für Mbappés Real perfekt!

Real bekommt einen Elfmeter - aber Mbappé schießt nicht

In der zweiten Hälfte erhöhte das Team von Trainer Carlo Ancelotti den Druck und kam per Handelfmeter von Vinicius Junior zum Ausgleich (69.). In der Folge drängte Madrid auf den Sieg - Mbappé vergab in der Schlussphase die große Chance auf den Siegtreffer (85.).