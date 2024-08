Märchenhaftes Olmo-Debüt für Flicks Barcelona

Traumdebüt: Olmo zum Man of the Match gekürt

In der 82. Minute krönte dann Olmo sein Debüt. Von Youngster Lamine Yamal in Szene gesetzt, traf der ehemalige Leipziger mit einem Schlenzer aus halbrechter Position ins linke Eck. Rayo, mit vier Punkten aus drei Partien in die Saison gestartet, fand auch in der zehnminütigen Nachspielzeit keine Antwort mehr.