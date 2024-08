Olmo-Debüt? Flick mit Klartext

Der ehemalige Bundestrainer Hansi Flick startet am Samstag beim FC Valencia in seine Titelmission mit dem FC Barcelona. Im Vorfeld äußert er sich auch zur Situation um Neuzugang Dani Olmo.

Hansi Flick muss bei seinem Pflichtspieldebüt als Trainer des FC Barcelona ohne Ex-Bundesligastar Dani Olmo auskommen. Der spanische Europameister sei „nicht in guter körperlicher Verfassung, er hat spät angefangen. Wir werden uns um ihn kümmern“, sagte Flick am Freitag vor dem Ligastart beim FC Valencia: „Er wird nicht dabei sein. Wir wollen, dass alle gesund sind und ohne Verletzungen spielen.“

Olmos Wechsel von RB Leipzig zu den Katalanen war in der vergangenen Woche perfekt geworden. Unabhängig von Olmos Fitness war es darüber hinaus fraglich, ob Barca seinen Zugang rechtzeitig für den Auftakt in Valencia am Samstag (21.30 Uhr im LIVETICKER) registrieren kann.