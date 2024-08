Real-Star steckt Millionensumme in besonderes Projekt

Real-Star Vinícius Júnior engagiert sich in seiner Heimat und verwandelt für 3,6 Millionen Euro eine stillgelegte Schule in eine besondere Einrichtung.

Vinícius Júnior möchte in seiner brasilianischen Heimat helfen und hat dafür viel Geld für ein besonderes Projekt in die Hand genommen.

Für 3,6 Millionen Euro lässt der Stürmer-Star von Champions-League -Sieger Real Madrid eine stillgelegte Schule in ein Zentrum umbauen, das 5000 Menschen Bildung, Sport und Kultur kostenlos anbietet. Das berichtet O Globo .

Die Einrichtung soll im Viertel Porto do Rosa entstehen, wo der Fußballer aufwuchs. Der Pachtvertrag für das Gelände läuft über zehn Jahre.

Der Staatssekretär des Bürgerhauses erklärte: „Der Aufruf richtete sich ausschließlich an gemeinnützige Organisationen der Zivilgesellschaft. Der einzige Wettbewerber, der sich beworben hat, das Institut Vini Jr. für integrale Entwicklung, wurde im Rahmen der Ausschreibung als zugelassen betrachtet. Der Vorschlag des Instituts Vini Jr. sieht die Rückgewinnung der Immobilie und deren Verwaltung für pädagogische und soziale Zwecke vor, wobei freie Plätze angeboten werden.“

Real-Star will in seiner Heimat „etwas bewirken“

Bereits seit 2021 setzt sich Vinícius dafür ein, jungen Menschen in Brasilien Zugang zu Bildung zu ermöglichen. Hierzu gründete er das Institut. „Ich möchte kurz-, mittel- und langfristig etwas bewirken, damit man in ein paar Jahren sagen kann, dass Vinicius wichtig war für die Verbesserung der Situation für Kinder, für die Bildung und dafür, dass es in unserem Land weniger Analphabeten gibt“, sagte er zu seinen Zielen.