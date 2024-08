Der FC Villarreal fährt zu Hause gegen Celta Vigo drei Punkte ein. In einer verrückten Partie fällt der entscheidende Treffer erst in der zehnten Minute der Nachspielzeit.

Verrücktes Tor-Spektakel in La Liga : Der FC Villarreal hat zum Auftakt des 3. Spieltags Celta Vigo durch ein Last-Minute-Tor tief in der Nachspielzeit mit 4:3 besiegt.

Die Gäste aus Vigo konnten aus einer zweimaligen Führung in der ersten Halbzeit kein Kapital schlagen. Stattdessen ging Villarreal durch ein Eigentor von Abwehrspieler Jailson in der 64. Minute beim Stand von 3:2 erstmals in Führung. Doch Vigo-Verteidiger Carl Starfelt sorgte per Kopf zehn Minuten vor dem regulären Ende der Partie noch für den 3:3-Ausgleich.