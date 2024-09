Barca-Star länger raus: Olmo-Schock für Flick!

Personeller Rückschlag für den FC Barcelona und Hansi Flick: Dani Olmo hat sich beim 4:1-Sieg der Katalanen gegen den FC Girona am Sonntag schwerer verletzt, als zunächst angenommen.

Der Offensivspieler erlitt eine nicht näher definierte Oberschenkelblessur und fällt für vier bis fünf Wochen aus - das teilte Barca am Montag offiziell mit.

Omo war für Flick gleich wichtig

Olmo, der nach dem EM-Sieg mit der spanischen Nationalmannschaft von RB Leipzig zu seinem Ex-Klub gewechselt war, wurde gegen Girona in der 61. Minute ausgewechselt. Nach der Partie hatten ihn Journalisten nach seinem Befinden gefragt, er hatte entwarnend den Daumen gehoben.

Die Diagnose fällt nun doch schwerwiegender aus - zunächst war man lediglich von einem Ausfall beim Auftakt in der Champions League gegen die AS Monaco am Donnerstag ausgegangen worden.