Barca unter Flick nicht zu stoppen

Beim Überraschungsdritten der Vorsaison knüpfte das Flick-Team nahtlos an die 7:0-Gala gegen Real Valladolid vor der Länderspielpause an. Lamine Yamal (30./37.) sorgte mit einem Doppelpack für die Pausenführung. In der zweiten Halbzeit traf der Ex-Leipziger Dani Olmo (47.) in seinem dritten Spiel zum dritten Mal, Pedri (64.) ließ Tor Nummer vier folgen. Champions-League-Teilnehmer Girona kam durch Routinier Cristhian Stuani (80.) nur noch zum 1:4.