Das verhängnisvolle Mittagessen, das Barca Ronaldo nahm

„Das Phänomen“ Ronaldo Luís Nazário de Lima wechselte 1996 zum FC Barcelona und eroberte die Fußballwelt im Sturm. Mit seinen herausragenden Fähigkeiten erzielte er in seiner ersten Saison in Spanien 47 Tore in 49 Spielen und führte Barca zu drei Titeln. Die Fans verehrten ihn und es schien, als würde er die neue Leitfigur des Klubs werden.