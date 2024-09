Erlösender Doppelpack: Mbappe trifft für Real

Superstar Kylian Mbappé trifft erstmals für Real Madrid in LaLiga. Der Franzose führt die Königlichen zum Sieg.

Ein schneller Antritt und ein kühler Abschluss, wenig später dann souverän am Elfmeterpunkt - für Kylian Mbappé ist der Bann gebrochen! Real Madrids neuer Superstar hat im vierten Anlauf seine ersten beiden Treffer in Spaniens La Liga erzielt und die Königlichen damit auf Kurs gebracht. Gegen das weiterhin sieglose Betis Sevilla stand am Ende ein 2:0 (0:0). Real kletterte dank Mbappé mit nun acht Punkten auf den zweiten Tabellenplatz.