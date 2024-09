"Fake": Barca-Star de Jong holt zum Rundumschlag aus

Barca-Star Frenkie de Jong hat zum Rundumschlag gegen seine Kritiker ausgeholt. „Die Leute haben viel über mich gesagt. Sie haben gesagt, dass ich mich nicht operieren lassen will und dass sie (FC Barcelona; Anm. d. Red. ) mir eine Menge Geld zahlen“, erklärte der Niederländer bei Barca One.

De Jong hatte sich in der vergangenen Spielzeit mehrere Verletzungen am Knöchel zugezogen. Der Mittelfeldspieler fällt seit April aus, ließ sich aber nicht operieren - angeblich auf Anraten der Ärzte.

De Jong kündigt Rückkehr an

„Die drei Verletzungen an demselben Knöchel haben mich mental ein wenig traumatisiert. Ich gewinne allmählich mein Selbstvertrauen zurück, um den Ball hart zu treten und stark in die Zweikämpfe zu gehen. Ich werde bald zurück sein“, kündigte er an.