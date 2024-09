Mbappé oder Vinícius? Reals Elfer-Taktik

Wer in den vergangenen Tagen aufmerksam zugeschaut hatte, kam schnell zu der Erkenntnis, dass Real Madrid nicht nur auf einen Elfmeterschützen setzt.

Hatte Vinícius Júnior am Donnerstag noch zum 1:1-Endstand bei Las Palmas getroffen, trat Kylian Mbappé am Sonntag gegen Betis Sevilla an - und netzte eiskalt zum 2:0 ein. Doch wer ist jetzt eigentlich der erste Schütze der Königlichen?