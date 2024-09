Übler Tritt von Endrick! Aufregung um Real-Youngster

Real Madrid hat sich in Spaniens La Liga vor dem Stadtderby mit Atlético wenig souverän präsentiert. Dem Champions-League-Sieger gelang zwar durch ein 3:2 (2:0) gegen Deportivo Alavés der fünfte Pflichtspielsieg in Serie, doch der Tabellenzweite zeigte sich am Spielende anfällig. Zudem sorgte Youngster Endrick für eine unschöne Szene.