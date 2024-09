Vor VfB-Duell: Real gewinnt in San Sebastian

Es dauerte allerdings etwas, bis Real erstmals jubeln durfte. Vinicius Junior (58.) sorgte in der zweiten Hälfte per Handelfmeter für die Führung, Mbappe (75.) erhöhte per Foulelfmeter zum 2:0-Endstand. Madrid bleibt damit vorerst mit einem Punkt Rückstand auf Barca auf Rang zwei, das Team von Trainer Hansi Flick könnte aber am Sonntag (16.15 Uhr/DAZN) beim Champions-League-Teilnehmer FC Girona den Abstand wieder vergrößern.