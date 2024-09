Wildes Gerücht: Heftige Vorwürfe um Flick-Vorgänger

In einem Interview findet Barca-Star Pedri positive Worte zu Trainer Hansi Flick. Seinem Vorgänger gefällt dies offenbar gar nicht.

Dramatische Berichte um Xavi

Xavi fühlt sich von diesen Aussagen verletzt, wie die spanische Zeitung Sport erfahren haben will. In Xavis Umfeld sei zu hören, dass der Ex-Trainer Pedri immer verteidigt und sich stets hinter den Spieler gestellt habe - obwohl dieser häufig verletzt war. Für Xavi war Pedri demnach Teil der kleinen Liste an Spielern, die nicht verkäuflich waren.