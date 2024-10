"Super-GAU": Bericht über Alaba schlägt hohe Wellen

Große Sorgen um Alaba

In zwei Monaten jährt sich der Tag, an dem David Alaba sein bislang letztes Fußballspiel bestritt. In Spanien sorgt nun eine Meldung für Aufsehen, es könnte gar sein letzter Profieinsatz gewesen sein. Alaba selbst gab sich zuletzt mit Blick auf sein Comeback kämpferisch.