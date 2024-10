Kreuzbandriss: Europameister Carvajal fehlt Real monatelang

Spaniens Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat seinen Sieg im Spitzenspiel der Primera Division gegen den FC Villarreal (2:0) am Samstagabend teuer erkauft. Rechtsverteidiger Dani Carvajal (32) erlitt einen Kreuzbandriss im rechten Knie und fällt lange aus. Das gab der Europameister in der Nacht bei Instagram bekannt.

Carvajal, seit Jahren unverzichtbarer Stammspieler in Reals Defensive, hatte sich in der Nachspielzeit am Knie verletzt, als er unter Druck von Gegenspieler Yeremi Pino versuchte, einen Ball zu klären. "Am Ende ist das Ergebnis weniger wichtig. Nur Danis Gesundheit zählt", sagte Fede Valverde, der vor den Augen seines früheren Mitspielers Toni Kroos das 1:0 erzielt hatte.