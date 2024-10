La Liga: Bayern-Leihgabe Bryan Zaragoza blüht in Spanien auf

Bryan Zaragoza spielt in der La Liga groß auf. Beim 2:0 (2:0)-Sieg bei Real Sociedad konnte der 23 Jahre alte Flügelstürmer in der ersten Hälfte beide Tore für CA Osasuna auflegen. Die Führung durch Lucas Torro legte der junge Spanier per gefühlvoller Flanke vor (23.). Beim 2:0 setzte Zaragoza auf der linken Seite zum Sprint an, überquerte den halben Platz und bediente Ante Budimir (34.).