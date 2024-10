La Liga: Krasser Elfer-Killer! Keeper pariert drei Strafstöße in einem Spiel

Torhüter Paulo Gazzaniga ist beim 2:1 (1:1)-Erfolg gegen Athletic Bilbao mit drei parierten Elfmetern zum Helden für den FC Girona geworden. Gleich mehrere verschiedene Schützen verzweifelten an dem 32 Jahre alten Argentinier.

Zunächst war es Alejandro Berenguer, der es mit einem Schuss in die rechte Ecke probierte - aber Gazzaniga war zur Stelle und entschärfte den Versuch (28.). Im zweiten Durchgang gab es nach Videobeweis dann den nächsten Strafstoß für die Basken. Diesmal übernahm Inaki Williams Verantwortung - doch seinen schwachen Schuss in die Mitte wehrte Gazzaniga mit den Füßen ab (56.).

Herrera scheitert ähnlich kläglich wie Williams

Kurios allerdings: Erneut meldete sich der VAR, denn: Gazzaniga hatte die Torlinie zu früh verlassen, so dass der Elfmeter wiederholt werden musste. Diesmal trat Ander Herrera vom Punkt an, doch auch er scheiterte an Gazzaniga. Wie Williams zuvor probierte es auch Herrera zentral durch die Mitte - abermals war der Keeper mit einer Fußabwehr auf dem Posten (58.).