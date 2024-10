Mega-Parade im Clásico: Hummels huldigt ter-Stegen-Ersatz

In der 15. Minute entwischte Real-Superstar Kylian Mbappé der Barcelona-Abwehr und dribbelte sich links in den Strafraum. Im entscheidenden Moment folgte dann ein Querpass zu Jude Bellingham, der den Ball gegen die Laufrichtung des Ersatzmannes des verletzten Marc-André ter Stegen in Richtung Tor grätschte.