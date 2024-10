Wegen Unwetterkatastrophe in Spanien: Auch Real-Spiel abgesagt!

"Es wurde vereinbart, Spiele zu verschieben, die in professionellen und nichtprofessionellen Wettbewerben ausgetragen werden sollten, sowohl im 11-gegen-11-Fußball als auch im Hallenfußball (in der Region Valencia)", teilte die RFEF mit. Die Region um Valencia, der drittgrößten Stadt des Landes, war am Dienstag am schwersten von den Unwettern getroffen worden. Bei Spielen am Wochenende wird eine Schweigeminute für die Flutopfer abgehalten.