Barca-Blamage nach Schock um Balde

Der FC Barcelona hat einen absolut gebrauchten Samstag hinter sich. Die zuletzt so erfolgreiche Katalanen unterlagen im La-Liga-Spiel gegen den bisherigen 18. der Tabelle UD Las Palmas mit 1:2. Zwar konnte Raphinha einen zwischenzeitlichen Rückstand durch Sandro Ramirez geradebiegen, jedoch sorgte Fábio Silva in der 67. Minute für den entscheidenden Treffer.

Schon früh deutete sich an, dass der 30. November 2024 irgendwie nicht der Tag der Katalanen ist. Die Partie begann mit einem Schock für Barca, als sich ein unschöner Zwischenfall um Außenverteidiger Alejandro Balde ereignete.

Schock für Barca-Star Balde

Der Barca-Star prallte im Vollsprint unglücklich auf Las-Palmas-Profi Sandro Ramirez, der sich dem 21-Jährigen in den Weg gestellt hatte.

Die Szene ereignete sich in der 22. Spielminute und sorgte dafür, dass das Match für mehrere Minuten unterbrochen werden musste. Immerhin konnte Balde nach dem Zwischenfall selbst wieder aufstehen und damit seine besorgten Teamkollegen beruhigen. Trotzdem musste er mit einer Trage vom Platz gebracht und durch Gerard Martin ersetzt werden.

Sollten weitere Untersuchungen keine schwerere Verletzung ergeben, dürfte Balde aber schon bald wieder fit sein. Am Mittwoch steht für die Katalanen das nächste La-Liga-Spiel auf Mallorca an. Dann muss für Barca dringend wieder ein Sieg her. Real Madrid hat schließlich die Möglichkeit, mit zwei Siegen die Tabellenführung zu erobern.