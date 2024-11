Flick-Star mit erschütternder Botschaft: "Habe nicht mal die Kraft, ins Stadion zu gehen"

Ferran Torres leidet mit den Menschen in Valencia. Der Stürmerstar des FC Barcelona ruft zu Veränderungen auf - gibt erschütternde Einblicke in sein Seelenleben.

Es ist kein Spieltag wie jeder andere: Die Flutkatastrophe in Spanien lässt auch den Fußball nicht kalt. Während Hansi Flick über eine Absage sämtlicher Spiele sprach , konnte einer seiner Stars noch nicht mal ins Stadion gehen.

Der verletzte Stürmerstar Ferran Torres ließ in einer emotionalen Botschaft tief blicken - und prangerte die nur schleppend anlaufende Hilfe für die Betroffenen an. „Ich habe heute nicht einmal die Kraft, ins Stadion zu gehen, um meine Mannschaftskameraden spielen zu sehen“, erklärte Torres bei Instagram.

Der Angreifer rief zu Besserung auf: „Wir brauchen Veränderungen in diesem Land! Frustration und Empörung über unsere Regierenden, ob sie nun die einen oder die anderen sind.“

Barca-Star prangert an: „Der Staat versagt“

Flick hatte von einer Tragödie für Spanien gesprochen. „Das hatten wir vor drei Jahren auch in Deutschland, es ist schrecklich, das zu sehen.“ Sein Team trat am Sonntag gegen Espanyol Barcelona an.