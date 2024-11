Übler Patzer! „Sehr schlecht“: Später Doppelschlag schockt Flick und Barcelona

Trainer Hansi Flick und der FC Barcelona haben in der spanischen La Liga erneut federn lassen. Der Spitzenreiter verspielte am Samstagabend in Unterzahl eine 2:0-Führung und trennte sich 2:2 (1:0) von Celta Vigo. Nach der zweiten Saisonniederlage zuletzt gegen Real Sociedad San Sebastian (0:1) verpasste Barcelona im zweiten Spiel in Folge den Sieg, bleibt aber mit fünf Punkten Vorsprung auf Atletico Madrid Tabellenführer.