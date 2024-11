La Liga: Barca schließt Mega-Vertrag ab

Der FC Barcelona rund um Trainer Hansi Flick hat am Samstag einen neuen Mega-Vertrag mit Ausrüster Nike verkündet. Laut einer offiziellen Mitteilung der Katalanen gilt der Vertrag über mehrere Jahres bereits ab dieser Spielzeit.

Wie der Radiosender Radio Catalunya meldet, soll der Vertrag bis 2038 laufen, bei einem Gesamtvolumen von 1,7 Milliarden Euro. Bereits in der aktuellen Spielzeit sollen die Einnahmen sukzessive steigen.

Barca winkt viel Geld

So sei bis 2028 eine Steigerung von 48 Millionen Euro pro Jahr geplant. In den zehn Jahren danach sollen zu den 48 Millionen noch einmal zusätzlich zehn bis zwölf obendrauf kommen. Somit könnte Barca in den nächsten 14 Jahren im Schnitt mit Einnahmen von 120 Millionen Euro rechnen. Der hochverschuldete Klub kann das Geld gut gebrauchen.